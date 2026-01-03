國光女神遭「盜用背影照」販售蔡依林演唱會絲巾 怒喊：各位不要被騙

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會已在1日落幕，不過卻發生詐騙事件，「國光女神」林書葶（Una）今（3）日透過社群表示，自己的背影照被詐騙集團拿去販賣應援絲巾，此情令她怒批：「全部都盜用我的照片去詐騙！請各位脆友不要被騙了！」

「國光女神」林書葶（Una）今（3）日透過社群表示，自己的背影照被詐騙集團拿去販賣應援絲巾。（圖／林書葶 IG）

林書葶在Threads發文，自己的背影照被詐騙集團盜圖使用，只見她頭戴黑色棒球帽，帽子上綁有蝴蝶結造型絲巾，後方繡有「愉悅至上」的中文字樣，但卻被詐騙集團拿去發文詢問網友：「有人想要應援絲巾嗎？」還介紹可以拿來綁在帽子後方搭配，並開價180元至200元，交易方式強調「只能用寄件」，試圖吸引粉絲上鉤。

對此，林書葶相當憤怒，第一時間便火速截圖PO文，她向大家呼籲：「全部都盜用我的照片去詐騙！請各位脆友不要被騙了！照片是這是我本人的背影～～～～」，並重申蝴蝶結是她親手綁上去的，並非應援販售絲巾造型。

