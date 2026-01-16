國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年 自問：我不完整了嗎

〔記者傅茗渝／台北報導〕以作風直率著稱的「國光女神」梁云菲，今日(16日)震撼宣布已接受手術切除子宮。她公開手術紀錄影片，揭露自己長期飽受婦科疾病折磨，甚至在術後因劇痛在病床上崩潰痛哭。

梁云菲坦言，過去幾年她始終在與經痛搏鬥，卻一直沒能根治，直到近期進一步檢查才發現驚人真相。她表示：「這幾年來一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症。」 她解釋，一般肌瘤尚可針對病灶切除，但子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮。

面對長期的大量出血與疼痛，加上並無生育計畫，梁云菲5天前她前往大型醫院面診後，當機立斷決定當天下午就送進手術室，「我並沒有因為這件事，開心或不開心，反而沒什麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」

手術雖順利結束，但術後的恢復對她而言才是真正的考驗。由於梁云菲對多種藥物嚴重過敏，導致術後可使用的止痛選擇極少，疼痛感排山倒海而來。她坦言當時每天唯一的慰藉，就是護理人員前來施打針劑的時刻：「早上、晚上，只要按下紅色的按鈕，就會有護理人員來幫我打止痛針。」 脆弱又堅強的模樣，令不少網友看了直呼心疼。

除了生理上的痛楚，切除器官帶來的心理衝擊也不小。梁云菲透露曾一度陷入自我懷疑，自問「沒有了子宮，是不是就不完整了？」但她很快找回勇氣，認為靈魂不該被身體結構限制，

面對2026年意外的開局，梁云菲選擇正面擁抱，「遇見了，就面對。感謝這2026的精彩開局。也謝謝自己依然果斷勇敢。」

