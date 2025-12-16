國光女神飛美國出事了！身體驚見「不明紅疹疼痛」進急診





「國光女神」Lala（蘇心甯）曾為La New熊的啦啦隊隊員、《國光幫幫忙》助理主持人，現在活躍於各大綜藝節目中擔任來賓，今（16）日她在社群發文分享，日前飛往美國旅遊時因為身體不適掛急診，深刻體悟到國外醫療費用高昂且不方便之處。

Lala在文中提到，因為免疫系統較弱加上調時差的關係，她在美國好幾天都沒辦法睡覺：「壓力很大，安排好的行程，我就算沒睡也要跟上」，好不容易調好時差，身體卻出現不明疼痛、紅疹，出國第一次進急診，最後確診為帶狀疱疹（俗稱：皮蛇）。

根據「台大醫院神經部」官網指出，帶狀疱疹好發於年紀大及免疫力較差的人，雖然此病大部分不會致命，但是其後遺症卻可能讓人痛苦不堪。Lala直呼好可怕、回台灣要打疫苗：「在美國看醫生好貴又等好久，掛號費、藥品要7700多台幣，好加在這次有買旅平（險）。」



