「國光女神」宣布割除子宮！親揭關鍵原因 臥床爆哭畫面曝

梁云菲震撼宣布割除子宮。（圖／翻攝自梁云菲IG）





35歲女星梁云菲過去從節目《國光幫幫忙》出道，憑藉亮眼外型、直率作風被封為「國光女神」，去年11月她被診斷為前額葉失能，一度爆出輕生獲救。豈料，今（16）日她證實因子宮肌腺瘤，長期受經痛困擾，最終決定動刀割除子宮，並公開手術後畫面，令不少粉絲相當心疼。

梁云菲坦言，過去長期受嚴重經痛困擾，「這幾年來一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤」，而該病症唯一根治的方法就是切除整個子宮，而她因為沒有生育打算，毅然決定將子宮割除，並決定在5天前與醫生面診完後，立即於當天下午手術。

如今手術成功結束，梁云菲有感而發表示：「我並沒有因爲這件事，開心或不開心，反而沒甚麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」她也直言，外界一般將子宮視為女性的象徵，「那沒有了子宮我是不是就不完整了，是一個不完整的女人嗎？」

梁云菲勇敢告別子宮：「再見了，我的子宮。」她回想起自己在這段時間的努力，勇敢面對打針、吃藥、忍受劇烈疼痛，「我想這也算女性的一種毅力，一起勇於面對自己的韌性，或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的只有你的內心以及強大。」



