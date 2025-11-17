「國光女神」梁云菲吐輕生未遂 住院中！親報平安：無大礙

國光女神梁云菲疑爆分手，20日在社群平台Threads PO出落淚照。翻攝Threads



擁有「國光女神」封號的藝人梁云菲，今（17日）稍早在社群透露自己輕生未遂，「謝謝慕溪和小小，幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命，」目前人在住院觀察，但已經平安且安全。事實上，梁云菲近日才公開分享深陷「前額葉失能」的憂鬱心情，令外界相當擔心。

梁云菲14日才在社群上分享自身近況，表示自己深受憂鬱症和創傷症候群所苦，近日更有被抽空的感覺，每天除了進食，其他時刻幾乎躺在床上，什麼都做不了像個廢人，即便和朋友在一起能量也會很快耗盡，「沒有特別讓我難過的事情，但就是感受不到情緒」，就醫檢測後才知前額葉整體活化量為14.8，落在重鬱症的中等區間，她開始了解身體已失衡。

梁云菲因自殺未遂獲救住院中，她表示能活著應有使命，向大家報平安。翻攝自nanaliangbadgal IG

16日，梁云菲昨日在IG限動透露自己住院中，但想保有隱私不願透露原因，時隔不到15小時，她今日早上在社群張貼一張醫院照片，吐露自己自殺未遂，不過現在很安全，性命無大礙住院觀察中，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」

梁云菲向親友道謝，「謝謝慕溪和小小，幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。」她也說，身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心，若覺得撐不住時，請不要一個人承擔，看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人，並附上多個求救管道，同時，她也在IG限動上再次表示，能活著就很好了。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

