「國光女神」梁云菲輕生送醫 獲救後曬照吐心聲
前「國光女神」梁云菲（Nana）透露罹患「非典型憂鬱症：鬱期」，導致精神能量容易耗盡，嚴重影響日常生活，昨晚(15日)還在社群PO出躺在擔架上，被送往醫院的影片，不過未詳細說明始末，稍早，她坦承是因為輕生送醫，獲救後仍在醫院觀察中，但已經暫無大礙。
梁云菲16日在社群曬出坐在輪椅、伸出雙手的照片，接著強調目前性命並無大礙，也相當安全，持續住院觀察中，原先表示不想明說住院的原因，她也鬆口坦承是因為輕生，接著表示目前還活著，或許是人生還有使命未完成，接著感謝友人幫她挽回目前的一切，最後不忘提醒所有人：「身心疾病患者，真的很辛苦，請世界多給一點愛與關心、耐心」，如今，梁云菲本人做出回應：「現在好多了，謝謝關心」。
梁云菲15日深夜PO出被送醫的影片，她被安置在擔架上，由兩名醫護人員抬下樓，神情相當虛弱，最後附上坐在病床的照片，雖然身上插滿管線，不過大口享用美食的模樣，狀況恢復不少，對於住院相關細節，她似乎不想多作說明「大家就別多問了，因為我想要有我的隱私權，目前跟大家報平安，就是謝謝」。梁云菲獲救後，發文報平安，引來不少好友及粉絲留言打氣與祝福。
梁云菲本人回應：「現在好多了，謝謝關心。」
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
