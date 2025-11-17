「國光女神」梁云菲驚傳輕生獲救！現況曝光吐心聲：或許人生還有使命

梁云菲驚傳輕生獲救。翻攝梁云菲臉書

34歲的「國光女神」梁云菲驚傳輕生獲救，她17日一早在社群上發文：「本人現在安全中。無性命大礙，並住院觀察中。自殺未遂。」引發許多網友關注，並為她加油打氣。

梁云菲感嘆：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。謝謝慕溪和小小，幫我撿回一條苟延殘喘至我想放棄的命。」並也呼籲：「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」

梁云菲自曝有「前額葉失能」症狀。翻攝梁云菲臉書

自曝「前額葉失能」症狀！罹患非典型憂鬱症

梁云菲從節目《國光幫幫忙》出道，身材火辣、外型亮眼，是「國光女神」之一，曾與男星金剛（李信樵）交往，也曾公開與潛水教練小銨戀情，但去年底分手。日前梁云菲也發文透露自己「前額葉失能」症狀，數值落在重鬱症的中等區間，「代表前額葉現在確實偏低能量，與這次醫生診斷的，非典型憂鬱症的鬱期完全吻合」。

梁云菲也吐露進來生活狀態：「大概有快三個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態，每天就是躺在床上，甚麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人。」讓人相當擔心。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



