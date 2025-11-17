即時中心／綜合報導

「國光女神」梁云菲今（17）日上午驚傳輕生獲救！他在社群發文透露目前無大礙，正住院觀察中，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」

女星梁云菲過去參與節目《國光幫幫忙》出道，憑藉亮麗外型與火辣身材被稱為「國光女神」。日前才透露就醫並接受 NIRS 近紅外線腦血流檢測後，被醫師診斷為「非典型憂鬱症鬱期」，前額葉活化程度偏低，屬於前額葉功能下降，讓她驚覺自己其實已在鬱期停留多時。

今日上午梁云菲突在IG發文，透露自己輕生獲救；她表示現在安全中、性命無大礙，正住院觀察中。「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」



梁云菲也指出，身心疾病患者真的很辛苦，「請世界多給一些愛與關心、耐心。」同時也感謝幫助她的朋友，「幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。」

廣告 廣告

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／「國光女神」梁云菲驚傳輕生獲救 IG親報平安

更多民視新聞報導

普發一萬「ATM領現」今開放 若遇4狀況恐卡關領嘸錢

台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元

普發現金今登場！「ATM領錢8大問題」一次看 需準備這些資料

