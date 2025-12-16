「國光女神」遊美突掛急診！身體冒「不正常紅疹」 驚人醫藥費數字曝光

蘇心甯遊美國，卻意外在異地掛急診。翻攝IG@lalababy625

有「國光女神」封號的女星蘇心甯（Lala），擁有傲人身材、甜美臉蛋，經常在社群平台分享自己的日常生活。近日她前往美國旅遊，卻意外在異地掛急診，讓粉絲相當擔心，她自虧這趟行程竟成了自己「出國第一次急診」的經驗，更曝光高額醫藥費數字，忍不住直呼：「真可怕。」

蘇心甯在IG發文曬出自己到醫院就診的模樣，透露本身免疫系統較弱，加上長途飛行需要調整時差，她已經連續多天幾乎無法好好入睡，卻仍勉強跟上早已排定的行程，「安排好的行程，就算沒睡也要跟上。」長期透支下讓她壓力極大，即使後來好不容易調好時差，身體狀況卻開始亮紅燈。

蘇心甯表示，隨後身體出現不明原因的疼痛，身上也冒出不正常紅疹，查資料後驚覺症狀很像「皮蛇」（帶狀皰疹），立刻決定掛急診檢查，結果確診無誤，蘇心甯也解釋，皮蛇是水痘病毒再活化引起，除了紅疹，還可能伴隨刺痛、灼熱感，甚至留下長期神經痛後遺症，表示回台灣後會考慮接種疫苗預防。

蘇心甯曝光高昂醫藥費。翻攝IG@lalababy625

此外，蘇心甯分享在美國看醫生的高昂費用，掛號與藥費合計約新台幣7700元，「在美國看醫生好貴又等好久。」所幸她事前有購買旅行平安險，才稍微安心。43歲的她過去曾是高雄小姐冠軍、La New熊啦啦隊成員，並因擔任《國光幫幫忙》助理主持人而走紅，離婚後獨自扶養17歲女兒，母女感情深厚。



