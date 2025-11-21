國光客運今年第三度欠薪 公路局開罰9萬限期改善

交通部公路局運輸組長梁郭國指出，「這次國光又再發生這個薪資沒有如期發放的事情，為了避免這種情事再次的發生，所以公路局將會依《公路法》處罰最高9萬塊的罰鍰，而且評估1到2條路線在特定期間來停止營運 。」

國光客運表示，10月獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及導致延遲，造成同仁及社會困擾，致上萬分歉意，在中午前已將差額全數補足；而公路局則強調，已要求國光客運必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，確實將所有薪資發放入帳。