國光客運今年第3度欠薪！ 公路局將罰9萬、評估部分路線特定期間停駛
國光客運公司因資金調度不及，11月20日只發一半薪水，隔日雖補足差額，卻已是今年第3度欠薪，交通部公路局將開罰9萬元，並評估1至2條路線於特定期間停駛。業者坦言，現為還款高峰期，1年來已還債約10億元，正向金融機構申辦處理方案改善財務，盼營運回歸正軌。
國光客運員工爆料，11月發薪日僅收到一半薪水，且公司欠許多廠商款項，南部路線停駛後資遣費也未發。國光客運則說明，10月獎金原訂11月20日發放，資金調度不及導致延遲發放，造成同仁及社會困擾，致萬分歉意，21日已補足差額。
國光客運表示，針對車輛維保、離退作業等已列管，分期逐步改善，另為改善長期財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，正值轉型組織整併期，自9月停駛南部14條路線後，虧損明顯減少，營運趨於穩定，請同仁及民眾安心，會繼續努力經營。
公路局表示，要求國光客運保障民眾乘車需求及員工與駕駛權益，確實發放薪資，經協調21日完成剩餘薪資發放，國光再次延遲發薪，將處最高9萬元罰鍰、評估1至2條路線於特定期間停駛，並要求提財務改善方案，台北區監理所將密切掌握主動協助，保障駕駛員工權益並維持民行不中斷。
國光客運坦言，疫情時向銀行貸款度過低谷，現為還本還息高峰，1年來約還10億元，金額龐大造成周轉不易，雖南部路線停駛後每月虧損減少約1000萬元，但整體資金運用仍需時間調整，已與銀行團協商，盼拉長本金還款時間，結合路線調整，調升營運合理成本，相信經營可回正軌，盼獲支持，未來不排除再評估其他路線停駛。
看更多 CTWANT 文章
搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安
帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？
獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞
其他人也在看
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
買賣預售屋可申請重購退稅？會計師揭「換屋族」必知省稅祕笈！
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 購屋自住可享稅務優惠，但想申請重購退稅，可不是買房就行。會計師提醒，關鍵在「房屋完工、設籍與居住」，以及先買後賣或先賣後買的時點掌握，否則可能錯過退稅時機。 案例說明：買賣預售屋 重購退稅問題引煩惱 陳先生年初透過友人介紹前去某銷售中心參觀，訂購一間套房...Money 錢 ・ 1 小時前
全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了
注意了！知名通訊軟體WhatsApp長時間允許用戶透過電話號碼查詢帳號資料，如今驚爆嚴重漏洞，將近35億筆使用者資料恐被惡意蒐集，研究人員發現，問體恐出在其內建的「聯絡人比對機制」，引發全球用戶譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
角頭蝦米殺人案無期定讞 前持有槍彈再判5年
記者王勗／台南報導 綽號「蝦米」的蔡秉逸，一一０年二月間連涉重大暴力事件，持雙槍上門…中華日報 ・ 5 小時前
鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎
其實，台灣的選民不喜歡極端。不過，這二年來，台灣的各個政黨卻總是喜歡走極端。這中間的落差，應該是任何想探討台灣選舉的人最值得關注的議題。鏡報 ・ 2 小時前
棒球員赴中打球惹議！蔡其昌憂成「羞辱國家樣板」
體育中心／李明融報導中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計於2026年正式開打，近期已在中國與台灣分別舉行測試會，並公布首波「台灣自由球員名單」，包含前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，且已經有球員表達赴中的意願，引發國內統戰疑慮。兼任中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天（21日）針對此事回應，他對球員到全世界找工作的意見不大，但若到中國是成為別人的樣板，回過頭來羞辱自己國家，他直言「相信台灣球迷吞不下這口氣」。FTV Sports ・ 16 小時前
尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的
韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）...聯合新聞網 ・ 13 小時前
東森深度周報／紅肉致癌？吃肉血壓高？ 破解肉品迷思 聰明吃肉不怕胖
東森深度周報／紅肉致癌？吃肉血壓高？ 破解肉品迷思 聰明吃肉不怕胖EBC東森新聞 ・ 2 小時前
獨家／國光客運又傳欠薪？ 司機爆料：連輪胎、洗車耗材都沒錢！
國光客運再爆欠薪風波。有北部任職逾十年的員工在社群貼文指稱，公司11月發薪日僅先匯「一半薪水」卻未對外說明，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現缺口；南部縮線後的資遣費仍未結清，甚至疑似發生勞保已扣款卻未繳交的狀況。該員工也憂心政府運價補貼延遲入帳，讓現金流壓力雪上加霜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
工商社論》迎接少子化與人口老化的挑戰與因應
台灣人口結構近年急遽變化，少子化與高齡化的交互作用，導致勞動力減少、扶養比升高，社會結構面臨嚴峻挑戰。內政部最新統計顯示，今年10月僅有9,458名新生兒，死亡人數卻逼近1.6萬人，連續58個月「生不如死」。前十月的總出生數9萬餘人，恐難達12萬目標，全國總人口更連續22個月下滑至2,331萬人，儼然一大警訊。工商時報 ・ 4 小時前
毒雞蛋禁售令「有縫可鑽」！彰化衛生局長揭制度漏洞 籲中央明訂標準
彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋風波，雖然中央第一時間下令禁售，但逾5萬顆問題蛋卻仍流入台中、新北，引發全台食安恐慌。事件不僅考驗稽查效率，似乎也暴露出台灣雞蛋安全管理在跨部會協作與制度設計上的結構性漏洞，《太報》採訪主管機關農業部、衛福部，及管制第一線的彰化縣衛生局，直指「農政、衛政不同調」恐怕是造成問題雞蛋外流的最大關鍵。太報 ・ 1 小時前
監獄淪淫亂天堂！獄警「女模直送」給中國大佬 泰政府突襲抓包嘿咻ing
泰國監獄驚爆弊案！當地媒體報導，本月16日，泰國政府獄政廳獲取情資，緊急突襲曼谷中央監獄，當場查獲監獄內有多項違禁品，甚至發現獄警收受超過百萬賄賂，讓中國受刑人享有「VIP等級待遇」，不但安排其他獄友當僕人服侍，甚至還偷渡中國頂級女模進監獄，與「中國大佬」發生性關係，密室內發現許多用過的保險套等，目前泰國當局正在調查中，監獄長及多名獄警已被調職。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
"2025全球百大科技研發獎"出爐 經濟部勇奪7大獎
財經中心／陳妍霖 宮仲毅 台北報導有''研發界奧斯卡獎''之稱的「2025全球百大科技研發獎」結果出爐，在經濟部經費支持下，台灣一舉奪下7大獎，光是工研院就包辦3大獎，紡織所、資策會分別奪下一個獎項，金屬中心拿了兩項獎，連續18年獲獎數破百，台灣再次用傲人的科研技術，向世界證明超強實力。民視 ・ 2 小時前
醫美新制引爆反彈 醫學會批評修法粗暴恐衝擊上千診所
對於要接受評鑑，邱正宏認為不合理，不知醫策會2年內有沒有辦法全部認證完。另衛福部預告30天，而非60天，他們也認為太突然，學會預計下周二向立委陳情，並喊話衛福部暫緩本次修法。邱正宏表示，執政黨常說「沒有討論就不是民主」，此次衛福部草案僅預告30天，但非急迫性的草...CTWANT ・ 2 小時前
國光客運三度欠薪 公路局限期提財務改善方案
國光客運再爆欠薪風波，薪水只發一半，這已是今年第三度欠薪，讓員工憂心不已。國光客運坦言，公司原定本月20日發放的10月分...聯合新聞網 ・ 2 小時前
為何「台灣有事即日本有事」？解構台海衝突對日本的四大實質威脅
戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆鏡報 ・ 2 小時前
反對倉促立法 協會示警「外送產值恐蒸發460億」
立法院近期將排案審查外送專法，勞動部昨天也公布行政部門的修法版本，不過台灣數位平台經濟協會（ＤＥＡＴ）發布聲明表示，若立...聯合新聞網 ・ 2 小時前
日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理
生活中心／綜合報導日本福島核災事件後歷經14年，我國針對福島五縣食品輸入管制逐步放寬，食藥署宣布即日起，對福島5縣食品，取消邊境逐批查驗，回歸常態管理，對此，也被外界解讀，食藥署用解禁挺日本，對此，食藥署長姜至剛澄清，早在10月28號，完成意見搜集，與「台灣有事」論沒有關聯。民視 ・ 2 小時前
【本日焦點】股匯雙殺！台股狂瀉 史上第六大跌點／「台灣有事」言論掀波 高市早苗最新回應／入營當晚 成功嶺替代役男疑偷開連長車回家
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 股匯雙殺！台股狂瀉 史上第六大跌點 2.「台灣有事」言論掀波 高市早苗最新回應 3.入營當晚 成功嶺替代役男疑偷開連長車回家 4.台積電暴跌 最後一盤爆7986張賣單 5.鴻海科技日 郭台銘白髮驚喜現身Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 15 小時前
外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...聯合新聞網 ・ 2 小時前