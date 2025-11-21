國光客運今年第3度欠薪！ 公路局將罰9萬、評估部分路線特定期間停駛

國光客運疫情時向銀行貸款度過低谷，現為還本還息高峰，1年來約還10億元，金額龐大造成周轉不易。（圖／報系資料照）

國光客運公司因資金調度不及，11月20日只發一半薪水，隔日雖補足差額，卻已是今年第3度欠薪，交通部公路局將開罰9萬元，並評估1至2條路線於特定期間停駛。業者坦言，現為還款高峰期，1年來已還債約10億元，正向金融機構申辦處理方案改善財務，盼營運回歸正軌。

國光客運員工爆料，11月發薪日僅收到一半薪水，且公司欠許多廠商款項，南部路線停駛後資遣費也未發。國光客運則說明，10月獎金原訂11月20日發放，資金調度不及導致延遲發放，造成同仁及社會困擾，致萬分歉意，21日已補足差額。

國光客運表示，針對車輛維保、離退作業等已列管，分期逐步改善，另為改善長期財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，正值轉型組織整併期，自9月停駛南部14條路線後，虧損明顯減少，營運趨於穩定，請同仁及民眾安心，會繼續努力經營。

公路局表示，要求國光客運保障民眾乘車需求及員工與駕駛權益，確實發放薪資，經協調21日完成剩餘薪資發放，國光再次延遲發薪，將處最高9萬元罰鍰、評估1至2條路線於特定期間停駛，並要求提財務改善方案，台北區監理所將密切掌握主動協助，保障駕駛員工權益並維持民行不中斷。

國光客運坦言，疫情時向銀行貸款度過低谷，現為還本還息高峰，1年來約還10億元，金額龐大造成周轉不易，雖南部路線停駛後每月虧損減少約1000萬元，但整體資金運用仍需時間調整，已與銀行團協商，盼拉長本金還款時間，結合路線調整，調升營運合理成本，相信經營可回正軌，盼獲支持，未來不排除再評估其他路線停駛。

