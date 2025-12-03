國光客運保修廠涉排廢水 環境部初判非基隆污染元凶

保修廠內停放上百輛國光客運與基隆市公車，由於就位在污染溝渠上游，事發後被鎖定，稽查人員查獲廠家的廢機油貯存設施，未加設防溢堤，以及洗車場未經許可排放廢水，通通違反《水污法》遭勒令停工。

不過面對被指控為基隆河污染元兇，保修廠大聲喊冤。

國光客運基隆暖暖保修廠長王阿水表示，「當然我不承認啊，因為怎麼可能我們的廢油，我們沒有那種油，我們是引擎卸下來的那個廢油，可以賣錢的，沒有必要把它倒掉。」

業者承認違規，但稱絕非污染元兇。受基隆市府與議會委託協助調查的環境部表示，確實不認為保修廠是主要污染源，誰是真兇還在查。

環境部水保司簡任技正簡良達指出，「那麼嚴重、那麼嚴重的水污染的情事。（是覺得元兇另有其人？）是，目前還沒有鎖定。」

污染源仍待追查，但福安宮前溝渠約40公尺長，水量不大但底泥很厚，研判為污染累積處，工務處將加速清除。

基隆市政府工務處長簡翊哲說：「1、2天內，我們要清除大概百餘方，100餘方的土，那個淤泥把它清除完成，希望能盡早恢復基隆河的水質環境。」

不過為了加速恢復取基隆河水，台水公司在傍晚5時的記者會上表示，要先緊急把溝渠封起來。

台水總經理李丁來說明，「我們等一下會投入沙包，把這個區塊做一個阻隔，然後配合我們剛剛那個抽泥車，把這個區段的髒水把它給抽掉。」

為何基隆河的自來水取水口要設在污染溝渠下游呢？而且只距離1、2公里？其實整個地區都被劃定為自來水質水量保護區，有產業管制，不能從事畜牧業、設污染性工廠，排放廢水要合標，但卻難防異常、突發，甚至惡意的污染行為。