國光客運保修廠涉違規遭勒令停工 業者：盡力配合調查

基隆河八堵抽水站日前遭油污污染，波及基隆及新北汐止超過15萬戶用水，環境部會同基隆市環保局追查污染源，於12月1日鎖定位於水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠），查出未設置廢水處理設施、未經許可排放廢水，以及場內貯油設備未依規定設置防溢堤等重大違規，分別違反《水污染防治法》第14條與第33條，環保局已當場告發並勒令停工。

盛星動力公司執行董事黃明道回應表示，公司確實有進行油品回收作業，但否認廠內貯油設備未設置防溢堤，並稱目前尚未收到停工通知，尚須確認基隆保修廠是否已被要求停工。他也指出，初步了解環保局指出的缺失集中於洗車廢水未設廢水處理設施部分，公司將全力配合調查與主管機關釐清責任。

盛星動力公司同時承擔國光客運與基隆市公車處車輛整備作業。廠長王阿水證實，環保局於12月1日到場稽查後，認定該廠洗車作業應設置廢水處理設備，另外，廠內廢油桶容積超過200公升，卻未設防溢堤，因而違反水污法第14條及第33條規定裁罰。

環境部指出，八堵抽水站於11月27日偵測到油污後，即停止抽取基隆河原水，緊急改以新山水庫供應；暖暖與仁愛區則從西勢水庫調水。但因西勢水庫蓄水量有限，僅能支撐3天供水，若污染問題遲遲未解，仁愛區約3.5萬戶高地住戶恐面臨停水風險。

此外，基隆市環保局亦追查到源遠路102巷溝渠內的白色乳狀污染液，確認源頭為「正方倉儲」，將依《水污法》第30條裁罰3萬元至300萬元，並持續監控其排放情況，避免再度污染河川。

環境部建議台水公司取水口增設「攔油索」與「吸油棉」雙重防護，要求操作人員每2小時進行原水嗅辨紀錄，並加速部署新型「水中油監測儀」，重新評估現有油膜偵測位置，以便及早預警；也建議調整取水模式，先將原水送往新山水庫作為緩衝，以穩定水質。

