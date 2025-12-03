國光客運保修廠遭罰！業者：因洗車廢水未設處理設施

環境部3日上午表示已開罰盛星動力公司，但裁罰原因無關油污的排放，而是該廠的洗車機未設有廢水處理設施。另外，該廠內的廢油貯存設施沒有設置防溢堤。（張志康攝）

基隆市自來水遭油污污染，基隆市政府及環境部持續追查污染元凶，環境部3日上午發出新聞稿表示，會同基市環保局針對國光客運保修廠盛行動力公司開罰。業者表示，遭罰的原因並非因為該廠排放油污，而是因為洗車廢水沒有設置廢水處理設施。

環境部上午表示，12月1日會同基隆市環保局，查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。並指出，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反《水污法》第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。

盛星動力廠長王阿水表示，12月1日當天環保局到現場稽查，認為該公司的洗車機應設置廢水處理設施，另外，在保修廠內有廢油貯油桶，因為容積超過200公升，沒有設置防溢堤，為此，依違反水污法第14條及第33條開罰。

據了解，這處保修廠不僅是國光客運的保修廠外，同時也是基隆市公車的保修廠。先前基隆市公車處向國光客運承租的低底盤公車，就是在這處保修廠進行整備。

環境部強調，已經鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

另外，環境部並建議台水公司取水口設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。另外，要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。並儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

基隆市環保局長馬仲豪表示，源遠路102巷溝渠內的白色乳狀污染液追查源頭為「正方倉儲」，環保局將依《水污染防治法》第30條開罰，罰鍰範圍為3萬元至300萬元，後續將持續稽查其排放情形，避免污染物再度流入河川。

