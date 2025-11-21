國光客運再傳欠薪 承諾補足10月獎金差額

（中央社記者黃巧雯台北21日電）外傳國光客運昨天僅發放半薪，這也是今年第3度傳出欠薪。國光客運對此致歉並解釋，因資金調度作業不及導致延遲發放10月份獎金，今天會將差額全數補足。

面對台灣高鐵、台鐵競爭，客運載客量下滑，經營面臨困境，國光客運今年前7月兩度遲發薪水，並在8月底至9月上旬共停駛14條路線，包括高雄、墾丁等6條一般公路客運路線，以及8條南高屏國道路線。

針對有民眾在網路發文，國光客運昨天發薪，薪水卻只匯入一半，國光客運發布新聞稿表示，自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運也日漸趨於穩定。

國光客運解釋，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成員工及社會困擾，公司在此致上萬分歉意，並將於今天將差額全數補足，請員工及所有民眾安心，公司定會繼續努力經營。

針對車輛維保、離退作業等傳出資金缺口，國光客運表示，公司已列管，並分期逐步改善中，另為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易的情形，已向金融機構申辦處理方案，目前正值公司轉型組織整併期間，期盼社會大眾持續支持，以利公司更臻完備各項制度及永續經營。（編輯：管中維）1141121