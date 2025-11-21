國光客運再欠薪 公路局罰9萬元擬停駛部分路線

國光客運今（2025）年第三度遭爆欠薪，有員工在社群指出，國光客運11月發薪日僅匯款一半薪水，也並未對外公告。國光客運還被指出欠款擴大，輪胎更新、車輛清洗也缺乏資金。

公路局今（21）日表示，已要求國光客運確實將所有薪資發放入帳，剩餘薪資可於21日全額發放。

由於國光客運已多次欠發薪資，為免影響員工及駕駛人權益之情事再次發生，公路局將依《公路法》處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運。公路局也限期要求國光客運提出具體財務改善方案，提升路線經營。

對此國光客運發聲明回應，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及延遲發放，11月21日會將差額補足。

國光客運表示，針對車輛維保、離退作業等項已列管，並分期逐步改善中。另外，為改善財務結構僵固、資金調度不易，國光客運也向金融機構申辦處理方案。

這已是國光客運今（2025）年第三度拖欠薪資，業者今年2月、7月都曾被指控拖欠薪資。由於長期虧損，國光客運已自8月31日起已停駛4條高雄至屏東、以及2條屏東境內的客運路線；9月8日起，又停駛8條由台北、桃園、台中等地往返台南、高雄、屏東的路線。

