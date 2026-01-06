國光客運再爆第4度欠薪！業者：14時前補發200員工薪資

繼去年11月底國光客運遭內部員工爆料已三度拖欠員工薪資後，近期又傳出業者第4度欠薪。 圖：取自國光客運臉書

[Newtalk新聞] 國光客運財務亮紅燈！繼去年11月底國光客運遭內部員工爆料已三度拖欠員工薪資後，近期又傳出業者第4度欠薪。對此，國光客運昨(5)緊急補發駕駛長薪資，並承諾會在今(6)天下午14時前，補發站務員和行政人員等200多名員工薪資，預計過年前，資金調度就能恢復正常。

國光客運2025年才因為3度積欠員工薪資，遭交通部公路局依《公路法》規定開罰9萬元，並暫停其負責的1至2條路線。豈料，今年1月又有駕駛長爆料薪資尚未入帳。

針對員工爆料，國光客運說明，由於目前國光客運內部仍有資金調度問題，直到昨日才優先發放駕駛長的全數薪資，至於站務員和內勤行政人員等超過200名員工，則會在今日下午2點前收到補發的薪資。

業者強調，目前已緊急調度資金，用以補發員工薪資，預計過年前就能恢復正原本營運模式，也能正常發放員工薪資。公路局則表示，由於國光客運承諾在今日下午補足員工薪資，本次將不予開罰，若國光客運後續仍拖欠員工薪資，公路局將依法再度祭出罰鍰。

