國光客運又欠薪！ 公路局開罰9萬並評估1至2條路線停運

國光客運又欠薪遭公路局開罰。資料照片



國光客運公司再度傳出欠薪情事，交通部公路局依《公路法》規定處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，及限期要求該公司提出具體財務改善方案。

公路局今(11/21)日表示，國光客運11月20日薪資僅發放半薪，公路局已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經積極協調國光客運公司可於今日完成剩餘薪資全額發放。

公路局指出，國光客運公司再次發生薪資未如期發放之情事，為避免影響員工及駕駛人權益之情事再次發生，公路局將依公路法規定處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，並限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。

廣告 廣告

公路局說，本案國光客運所面臨問題，公路局已請轄屬台北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。

更多太報報導

酒醉男嗆聲「要把司機拉下車」 國光客運力挺駕駛並嚴厲譴責任何暴力

國光客運8條國道路線9/8起停駛 末班車辦「告別活動」感謝乘客

國光8條國道客運路線停駛 9/8起由統聯無縫接駛