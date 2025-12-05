國光客運司機拒載爆衝突！乘客曾罵「王X蛋」
12月2日晚間6時16分，台北民生重慶路口發生一起客運拒載事件。一名男性乘客準備搭乘國光客運1816路線前往桃園，卻遭司機拒絕上車，雙方在車門處發生長達3分多鐘的爭執。
根據網路流傳影片顯示，司機多次向乘客表示「你會罵人，所以我有權利、理由拒載」，並不斷致歉「不好意思，你會出言不遜」。該名男乘客則堅持要上車，聲稱自己被車門夾到腳，強調「沒有對你不禮貌」，無法理解為何不能搭乘。僵持不下後，司機決定報警處理，乘客則冷言回應「不要緊張，你竟然都決定做這種事情了，慢慢來，讓你報警」。
事件經匿名網友上傳網路後引發討論。發文者批評司機濫用權力拒載，並稱讚該名年輕乘客理性，不願因個人因素造成其他乘客及公車專用道堵塞。然而文章曝光後，多數網友反而支持司機決定，認為拒載必有原因。
國光客運今天發布聲明澄清事件始末。該公司指出，這名乘客在今年8月因太晚按下車鈴錯過下車站點，當時對司機口出惡言，辱罵「王八蛋」，雙方因此產生法律訴訟。12月2日當天，同一名司機駕駛1816路線時再度遇見該名乘客，為避免受到言語暴力影響駕駛安全，決定拒絕其登車。
國光客運表示，根據汽車運輸業管理規則第57條，客運業者可拒絕有酗酒滋事、謾罵喧鬧等危害自己、他人或騷擾他人之虞者乘車。公司強調，司機有責任按規定維護乘車秩序，譴責任何對駕駛言語不當的行為。
國光客運呼籲，所有乘客應配合維護車輛正常營運，不應將情緒發洩在司機或其他乘客身上。如有任何意見，可循既有申訴管道向客運公司反映，共同維護駕駛與乘客的安全及正常工作環境。該公司也提醒乘客下車前需提前按下車鈴，讓車輛有足夠距離安全停靠。
