國光客運朝馬站將熄燈！老乘客不捨嘆：時代的眼淚

國光客運朝馬站陪伴台中人走過多個年頭，近日拋出震撼彈，確定將於12月底畫下句點，相關路線與營運據點將搬遷至附近，消息曝光後，不少通勤族、學生們都感到不捨，嘆道「又一個時代的眼淚」。

國光客運朝馬站位於台中七期，是中部南來北往的重要樞紐，近日貼出公告指出「本站租賃契約已到期，公廁已無法使用，遊覽車改其他地方等等，敬請見諒，朝馬站啟」。

根據臉書粉專「交通大小事」發文表示，國光客運朝馬站未來將搬遷至新的地方，原有的場地將不再續租，不過搬遷的日期尚未確定；另外，國光客運宣布即日起調漲1860桃園機場往返台中朝馬票價，三排座位票價由原本350元調漲至390元。

朝馬站傳出12月底將搬至隔壁的停車場，雖然朝馬站本站即將停用，但相關客運服務並未停止，旅客仍可在新站點依照原路線搭乘，但對許多在地人來說，這不僅是一處交通設施，更承載著青春與奔波的回憶，不少人感嘆，「以前常在這裡搭夜車北上念書工作」，正式成為「時代的眼淚」。

