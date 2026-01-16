國光客運朝馬站年前急搬遷恐衝擊農曆春節疏運 周永鴻協調：保留舊站廁所、加速劃設停車格

台中市議會民進黨團總召周永鴻今（16）日緊急邀集台中市政府交通局、停管處等單位，會勘國光客運朝馬站搬遷事宜。因現址土地出售，國光客運朝馬站將於20日遷至隔壁新站，並於23日將原址點交給新地主興富發建設。然而新站腹地狹小且相關配套尚未到位，周永鴻現場要求市府於20日前完成劃設新站大客車專用停車格供旅客上下車，並請市府與建商協調於春節期間暫緩封閉舊站廁所，避免搬遷過渡期衝擊春節疏運。(見圖)

周永鴻表示，國光客運將於20日搬遷至新站，23日現址即要點交。但目前新站外尚未劃設大客車停車格，若車輛隨意停靠，將嚴重危害乘客上下車安全。此外，新站腹地有限，僅能設置兩座流動廁所，恐難以負荷春節龐大的旅運與如廁需求。

周永鴻強調，新站腹地小、廁所不足，周永鴻說，國光客運長期服務長者與學生，服務不能斷。要求市府出面協調新地主，至少在春節疏運結束前，開放舊站原有的廁所空間供旅客及遊覽車使用，以解決春節人潮的燃眉之急。