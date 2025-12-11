國光客運朝馬站年底搬遷！桃園機場到台中票價調漲9%至11%

國光客運近日宣布，從桃園機場到台中或朝馬路線票價將上漲，漲幅介於9%至11%，且朝馬站將停止營運。國光客運回應，漲價是因應成本上升，但仍未達到公路局核定的票價上限。

坊間傳聞國光客運的朝馬站於12月底將停止營運。對於朝馬站的搬遷，國光客運表示，這是因為地主的土地規劃無法續租，預計租約將於明年1月底到期，將在附近設立新站，具體搬遷日期尚未確定，並強調這一變動不會影響旅客的搭車安排。

此外，國光客運桃園機場到台中或朝馬路線的票價也調漲，漲幅約9%到11%。根據公告，即日起桃園機場-台中或朝馬路線，三排椅的票價從350元調漲至390元，四排椅則從320元調整為350元。國光客運指出，票價調整是為了反映實際成本，並強調所有調整均在合法範圍內

