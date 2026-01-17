國光客運朝馬站新站配套不足恐衝擊春節疏運 中市交通局：溝通協調維護乘客權益

國光客運朝馬站新站配套不足，民進黨議員周永鴻憂心衝擊春節疏運，中市交通局說，溝通協調維護乘客權益。（圖：周永鴻提供）

台中市區國光客運朝馬站，年前搬遷，地方憂心衝擊農曆春節疏運，民進黨議會黨團總召周永鴻邀集市府會勘，認為新站腹地狹小，配套未到位，要求保留舊站廁所、加速劃設停車格，維護乘客權益。市府交通局表示，20日前會完成公車停靠區標線繪設，並請國光客運溝通地主，延長既有廁所使用，及增設流動廁所，維護乘客權益。

台中市議會民進黨團總召周永鴻說，國光客運朝馬站因現址土地出售，搬遷至隔壁新站，23日將原址點交給新地主，但新站腹地狹小，相關配套尚未到位，要求市府20日前完成劃設新站大客車專用停車格供旅客上下車，並請市府與建商協調，春節期間暫緩封閉舊站廁所，避免搬遷過渡期衝擊春節疏運。

對此，交通局表示，針對客運遷移新站公車停靠區標線繪設，1月20日前會完成繪設，避免搬遷過渡期衝擊客運疏運。另外有關搭乘環境廁所不足情形，已請國光客運持續與地主協調與溝通既有廁所延長使用可能性，並督促國光客運增加設置流動廁所，以維護候車乘客權益。（寇世菁報導）