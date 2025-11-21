國光客運爆第3度欠薪！員工控訴「連輪胎都換不起」

國光客運財務危機再度浮上檯面。根據員工爆料，11月20日發薪日，公司僅匯入一半薪資，且未對外說明原因。這是繼今年8月底、9月初停駛南部14條路線後，國光客運第三度發生薪資延遲發放情形。

任職超過10年的資深員工透露，公司財務問題已擴大至日常營運層面。除積欠多家廠商款項外，連車輛輪胎更新、清洗用品採購都面臨資金短缺。南部路線停駛後的員工資遣費迄今未能結清，更傳出已扣繳的勞保費用未按時繳交，政府運價津貼發放也出現延遲。

對於欠薪爭議，國光客運21日發布聲明表示，10月份獎金原定20日發放，因資金調度作業不及導致延遲，造成同仁及社會困擾深感歉意，並承諾21日將差額全數補足。公司強調，自9月8日停駛南部14條路線後，虧損狀況已明顯改善，營運逐漸趨於穩定。

針對車輛維保及離退作業等問題，國光客運表示已列管並分期逐步改善。為解決長期財務結構僵固問題，公司正向金融機構申請處理方案，期盼在轉型整併期間獲得社會支持。

公路局對此事件採取強硬態度。局方表示，已立即要求國光客運保障民眾乘車需求及員工權益，並積極協調確保21日完成剩餘薪資發放。鑑於國光客運再次發生薪資延遲情事，公路局將依公路法規定處以最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，同時限期要求該公司提出具體財務改善方案。

公路局進一步指出，已請台北區監理所密切掌握情況，優先協助保障駕駛員工權益，確保民眾交通不中斷。此次事件凸顯國光客運財務困境的嚴重性，後續改善成效仍有待觀察。

