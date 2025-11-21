國光客運爆3度欠薪！薪水只發一半 公路局2手段開罰

國光客運10月獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放。（蔡明亘攝）

國光客運今年停駛南部14條路線，昨傳出「薪水只發一半」，為國光今年第3次拖欠薪資。國光客運致歉說明，資金調度不及，今補足差額。交通部公路局將開罰9萬元，同時評估1至2條路線特定期間停止營運，並要求國光客運提財務改善方案。

國光客運表示，10月獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，公司致上萬分歉意，並將於今日會將差額全數補足，請同仁及所有民眾安心，公司定會繼續努力經營。

廣告 廣告

國光客運提到，針對車輛維保、離退作業等項，公司已列管，並分期逐步改善中，另公司為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，值此公司轉型組織整併期間，期盼社會大眾持續支持，以利公司更臻完備各項制度及永續經營。

國光客運強調，公司自9月8日起停駛南部地區14 條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運也日漸趨於穩定，感謝各主管機關戮力協助及民眾的支持。

公路局則說明，有關國光客運11月20日薪資僅發放半薪，已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經積極協調國光客運可於今日完成剩餘薪資全額發放。

公路局說，國光客運再次發生薪資未如期發放情事，為避免影響員工及駕駛人權益情事再次發生，公路局將依《公路法》規定處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，並限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。

公路局強調，本案國光客運所面臨問題，該局已請轄屬臺北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。

更多中時新聞網報導

BMI非唯一指標 體脂肪才是健康關鍵

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

馬千惠陷容貌焦慮 自律讓己身變好