國光客運第4度欠薪！ 站務、行政逾200人受影響

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運爆出第4度遲發薪水！國光客運人員昨天抱怨，5日又沒收到薪水，是否又被欠薪；國光客運今天(6日)證實，包括站務員、行政人員薪資預計今天下午就會發放，司機長的薪水則在昨天已匯入，今天班次不受影響。

國光客運多次被爆出積欠薪資，交通部公路局在今天(6日)舉行武陵農場櫻花季疏運記者會，國光客運公司人員也證實，確實站務人員和行政人員的薪資遲發，但今天下午2時一定會匯入。站務人員約有200名，加上行政人員，粗估逾200名受影響。

廣告 廣告

國光客運在去年11月爆發去第3次欠薪風波，原因為資金調度不及，導致部分員工10月獎金只發放一半，引發員工不滿並外傳公司財務問題。交通部公路局因此開罰最高9萬，並要求限期提出財務改善方案，同時評估停駛部分虧損路線。

國光客運之前說明，疫情後需償還銀行本息壓力大，但已努力改善，並在主管機關協調下補齊薪資差額。針對今年再度欠薪，公路局人員表示，國光客運承諾今天下午就會補齊，暫不開罰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

暖冬12月蛇仍活躍 屏東果園至少4尾蛇連續中網

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

