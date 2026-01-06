國光客運第4度欠薪！200多名員工沒領薪水 業者急喊：下午2點前補發

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

國光客運再度傳出欠薪情形，已是近一年來第4次發生。國光客運表示，昨（5）日已優先發放駕駛長薪資，至於超過200名站務、行政及內勤人員的薪水，將於今（6）日下午2時前全數補發，並強調目前發車與各項營運服務均維持正常。

國光客運再度傳出欠薪情形，國光客運表示，將於今（6）日下午2時前全數補發。（圖／資料照）

回顧營運狀況，國光客運去年8月底、9月初曾因資金調度壓力，陸續停駛南部14條路線，以因應對銀行團的還款需求，期間並三度發生欠薪情形，遭公路局裁罰9萬元。今年1月再度傳出薪資延遲入帳，昨中午亦有駕駛長反映薪水尚未入帳，引發員工不滿。

國光客運今再度說明，目前仍處於資金調整階段，昨已將駕駛長薪資全數發放，其餘站務、內勤及行政人員薪資，正緊急調度資金處理，預計於今日下午2時前補齊。公司強調，整體營運並無異常，班次行駛及對外服務皆未受影響，並稱過年前資金調度可望逐步恢復穩定。

對於是否再度開罰，公路局表示，考量國光客運已承諾於今日下午補齊員工薪資，暫不規畫裁罰，後續仍將持續關注業者履行情況。

