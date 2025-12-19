國光客運與大貨車車禍！6人送醫 國1南下七堵段回堵6公里

國道1號南向7.9公里七堵路段，12/19清晨發生國光客運與大貨車碰撞事故。翻攝畫面



國道1號南向7.9公里七堵路段今天（12/19）清晨6時許發生4部車事故，其中國光客運與大貨車碰撞，客運上40名乘客中6人送醫幸無大礙，現場8時54分完全排除恢復通車，後方回堵約6公里。警方表示，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因仍待進一步釐清。

國道一大隊勤務指揮中心於今天（12/19）清晨6時2分左右接獲通報，國道1號南向7.9公里七堵路段有4部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，現場有6人送醫檢查均無大礙。

警方說明，60歲的張姓男子駕駛小客車，行經國道1號南向7.9公里七堵路段內線車道，撞擊到掉落於車道的水桶後緊急煞車，38歲余姓男子駕駛小貨車見狀向中線閃避不及，先撞擊張男車輛，再與行駛中線車道48歲吳姓男子駕駛的營半聯結車擦撞，吳男再閃避至外線車道，與57歲陳姓男子駕駛的國道客運發生碰撞。

警方指出，國道客運車上載有40名乘客，其中有6名乘客送醫檢查均無大礙，事故現場於8時54分完全排除，恢復通車，後方回堵約6公里，警方將循線追查掉落水桶車輛，通知到案說明，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

