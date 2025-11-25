生活中心／黃富溢 宜蘭報導

從宜蘭南方澳，行駛到頭城的國光客運1766路線，遭民眾PO文投訴，昨天（25）下午放學時間，明明車上沒載滿人，司機竟然到站不停，由於當地偏僻，不少學生仰賴客運上下課，導致很多學生無法順利搭車，引發民怨。

乘客：「不停耶，哇。」乘客發出無奈的感嘆聲，拿出手機錄下，從宜蘭南方澳，開往頭城的國光客運1766路線，司機竟然過站不停，事後發文抱怨，明明車沒坐滿就不載人了，讓一堆人眼睜睜錯過。

民眾：「不停這樣好嗎？不好，不行。」民眾：「小孩會來不及，我們這些老人家是沒差啦。」事件發生在24號下午4點10分，當時客運行駛在蘇澳國小到湧泉站之間，適逢放學時間，竟然連續經過兩站，而且是最多人的站牌，民眾必須多等半小時才有車搭。國光客運羅東站長白文玲：「昨天(11/24)他真的4點那個班車，我們電車到的時候，電量不夠，那沒有辦法立即充電發車，後來後面班次到了，我們就趕快把班補上去。」





宜蘭縣交通處副處長李欣立：「關於這個情形，我們會在進行了解，如果有必要的時候，我們會提到司機公車審議委員會審議，來給予相關的懲處。」儘管業者澄清並非故意過站不停，但宜蘭縣交通處將進一步了解，若違反相關規定，將予以懲處。

原文出處：國光客運蘇澳過站不停挨轟！ 業者稱「電量不夠」 交通處要徹查

