國光客運陷財務危機 陳世凱：規劃替代運能避免民眾受衝擊

交通部長陳世凱表示，部內已提前一年規劃路線接駛方案，確保國光若出現狀況時運輸不中斷。（圖／周志龍攝）

公車與客運駕駛人力短缺問題近年日益嚴重，即便部分業者開出月薪7至8萬元，仍難招募到足夠人力。司機普遍反映，雖然薪資看似優渥，但休假天數少、班表緊湊、客訴壓力大，使工作負荷遠超一般職場。民眾黨立委林國成今（4）日指出，國光客運財務狀況持續惡化，不僅三度欠薪，還未替員工繳交勞保，要求交通部嚴加監督，保障駕駛與員工權益。

林國成上午在立法院交通委員會質詢時表示，國光客運三度出現欠薪，並被指涉及未繳勞保與政府補助款用途不明等問題，恐嚴重侵害勞工權益。他指出，國光客運工會內部已醞釀罷工，一旦發生勢必衝擊公共運輸穩定，要求交通部與勞動部釐清公司財務及勞資爭議真相，並提出因應措施，確保營運不受影響。

對此，交通部長陳世凱回應，早在一年前便注意到國光客運的財務問題，並要求公路局持續掌握營運狀況及薪資發放。為避免業者若無法持續運作造成路線中斷，部內已提前著手規劃路線調整，協助部分班線由其他客運業者預作準備，以確保必要運能不會因單一公司經營不穩而受影響。

他強調，交通部會在法規範圍內盡力協助企業，但更核心的責任是保障民眾搭乘權益。為此，相關路權調整、備援運能及接駛規劃皆已提前部署，一旦國光出現無法維持正常行駛的情況，主管機關可立即啟動替代方案，不讓交通服務中斷。

民眾黨立委林國成關注國光客運財務危機問題，要求交通部徹查欠薪與未繳勞保等問題。（圖／CTWant攝影組）

