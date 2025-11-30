國光客運駕駛多受害! 竊賊伺機下手偷錢 警全力追查

社會中心／綜合報導

假扮乘客大膽行竊！國光客運1819客運，往返台北車站與桃園機場。由於客運開到終點站時，駕駛都會下車協助旅客搬運行李。就有竊賊，趁著空檔，跑到駕駛座偷竊司機的財物。根據了解，有不少客運駕駛，都碰過類似情形。目前警方調閱監視器，展開調查，將全力揪出這名竊賊。

身穿黑上衣、黑長褲的男子，坐在駕駛座旁的地板上。趁著司機停車幫乘客取行李的時候，他不斷來回東張西望。下一秒，竟伸出左手，把放在門邊的錢包拿走。小錢包裡沒有錢，嫌犯還不死心，把目標轉移到座位後方，取出一疊鈔票，迅速收進口袋。整個過程看似相當熟練，司機懷疑，他根本就是個慣竊。事發就在週六下午兩點多，國光客運1819路線公車。當時車輛，從台北車站開往桃園機場，沒想到卻有竊賊，假扮乘客，順手牽羊。辛苦工作一天，司機下班卻發現，錢包裡的4千元，怎麼不翼而飛，氣得報警處理。

國光客運駕駛多受害！ 竊賊伺機闖駕駛座下手 警全力追查

一名男子，趁駕駛協助旅客搬運行李，大膽行竊。（圖／翻攝畫面）

受害駕駛表示，他就是上車的時候，在車上趁我們在機場載客的時候，他偷錢。警方獲報後，轉由航警局偵辦中，客運公司也將加強向駕駛員宣導，注意自己的財務保管！客運駕駛長表示，我們隨身的物品，大部份都不會很貴重啦，我錢包一定隨身攜帶，(貴重的)東西我們站上都有準備內務櫃，有上鎖的內務櫃。

部分公車駕駛旁，都有附可上鎖的鐵盒。就怕是被慣竊盯上，警方已展開追查，盡快揪出這名囂張的竊賊。

