國光客運「三度欠薪」風波延燒！公路局：將暫停營運虧損路線

國光客運內部員工爆料，今年11月國光客運再度拖欠員工薪資。 圖：取自國光客運臉書

[Newtalk新聞] 國光客運財務亮紅燈！昨(20)晚國光客運內部員工爆料，今年11月國光客運再度拖欠員工薪資，而這已經是國光客運今年第3度拖欠員工薪資。對此，交通部公路局表示，將針對業者依法祭出9萬元罰鍰，並評估暫時取消國光客運部分路線，避免持續虧損影響員工權益。

昨日一名在國光客運任職超過10年的員工在社群平台Threads發文指控，國光客運11月發薪日時，僅匯「一半的薪資」，卻未對外說明原因。該網友加碼爆料，除了拖欠員工薪資外，國光客運還積欠廠商款項，就連輪胎更新和車輛清洗耗材的資金都出現缺口。

廣告 廣告

公路局核實該網友爆料內容後說明，由於國光客運再度發生員工薪資未如期發放情事，將依《公路法》規定，祭出最高9萬元罰鍰。此外，公路局將評估在特定時間內，停止營運國光客運所負責的1至2條路線，並要求業者在限定時間內提出改善公司財務的具體方案，避免持續虧損影響員工權益。

國光客運則在今(21)日說明，9月起國光客運陸續停駛南部地區14條虧損較明顯的路線後，營運狀況已趨於穩定。原定於11月20日發放的獎金，因資金調度作業不及，才會延遲發放，不足的金額會在今日全數補足。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

週末好天氣、下週一東北季風再增強！北台灣變天、中南部晴朗舒適

快訊》03:43雲林縣古坑鄉發生規模4.3有感地震 最大震度雲林縣草嶺4級