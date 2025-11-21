國光客運3度傳欠薪 公路局罰9萬擬停駛部分路線

（中央社記者黃巧雯台北21日電）國光客運今年第3度傳出欠薪，承諾今天將差額補足。公路局表示，為避免再次發生影響員工及駕駛人權益的狀況，將依公路法規定處最高9萬元罰鍰，評估1至2條路線特定期間停駛。

針對有民眾在網路發文，國光客運昨天發薪，薪水卻只匯入一半，並傳出車輛維保、離退作業等出現資金缺口。國光客運透過新聞稿致歉並解釋，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，今天會將差額全數補足。

廣告 廣告

交通部公路局發布新聞稿表示，已立即要求國光客運必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經積極協調國光客運可在今天完成剩餘薪資全額發放。

由於這已是國光客運今年第3度傳出欠薪，公路局表示，為避免影響員工及駕駛人權益的狀況再次發生，將依公路法規定處最高新台幣9萬元罰鍰，並評估1至2條路線在特定期間停止營運，同時限期要求業者提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況，並提升路線經營效益。

公路局指出，此案國光客運所面臨問題，已請轄屬台北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。

國光客運在面對台灣高鐵、台鐵競爭下，客運載客量下滑，經營面臨困境，今年前7月兩度拖欠員工薪資，後來在8月底至9月上旬共停駛14條路線。

國光客運稍早表示，虧損狀況已明顯減少，營運也日漸趨於穩定，另為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案。（編輯：管中維）1141121