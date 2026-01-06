國光客運4度傳欠薪 業者：最晚下午2時前全數發放

台北市 / 林禎倚 綜合報導

國光客運傳出第4度欠薪，國光客運昨（5）日先針對駕駛長發薪，今（6）日證實，包括站務員、行政人員薪資預計下午2時前補發。國光客運強調，目前發車和服務都正常，過年前資金調度將恢復正常。

國光客運去年3度發生欠薪事件，遭公路局開罰9萬元，不料今年1月又再發生拖欠員工薪資事件，昨（5）日中午有駕駛長在網路發文，指原訂1月5日要發放薪資卻未收到。

國光客運今（6）日表示，因資金調度問題仍在調節中，昨（5）日先針對駕駛長全數發放薪資，剩下超過200名站務員以及內勤和行政人員，最晚會在今下午2時前全數發放。

國光客運強調，國光客運一切沒問題，資金還在調整階段，預期過年前可以恢復以往正常發薪和營運的模式，目前仍在進行階段調整，今（6）日上午班次和對外服務都沒有問題。

