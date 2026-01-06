國光客運4度欠薪 200員工延遲發放 業者：下午補發

國光客運強調，營運一切沒問題，今早班次也正常發車，盼過年前可搞定資金調整情形。（蔡明亘攝）

國光客運去年11月3度欠薪，遭交通部公路局開罰9萬元，今再傳出5日未全數員工發放薪資。國光客運表示，昨先發放駕駛長薪資，剩下內勤與行政人員將於今下午14時前補發，強調營運不受影響，盼過年前資金調度可恢復正常。

國光客運去年8至9月陸續停駛南部14條路線，為償還疫情期間累積虧損的銀行團欠款，資金調度吃緊，去年3度欠薪，公路局開罰9萬元，怎料昨日中午又有員工爆料薪資未入帳。

國光客運說明，資金仍在調整階段，昨先針對與公眾運輸有最直接關係的駕駛長發薪，其餘約200名站務人員及內勤行政人員等，預計今日下午14時會發放。

國光客運強調，營運一切沒問題，今早班次也正常發車，盼過年前可搞定資金調整情形。公路局則表示，因國光客運薪資今下午將補足發放，暫未規畫開罰。

