國光朝馬站年底搬遷！ 1860機場路線票價最高漲11％

國光客運朝馬站預計將於年底停止現址營運，另調整桃園機場至台中、朝馬的1860路線票價，三排座位最高調幅達11％。（圖／本報資料照片）

國光客運近期營運動作頻繁，繼先前宣布停駛14條國道路線並關閉南部多處站點後，又傳出台中朝馬客運站年底將停止現址營運。國光客運同時宣布，桃園機場往返台中及朝馬的1860路線票價自即日起調整。依公告，該路線三排座位票價由原本350元調漲至390元，調幅約11％。

根據國光客運表示，現行朝馬站因地主規劃收回土地，租約將於明年1月底屆滿，無法續租；公司已啟動朝馬站鄰近新站設立規劃，但搬遷日期尚未拍板，且目前旅客搭車服務不受影響。另外，桃園機場往返台中及朝馬的1860路線票價自即日起調整。依公告，該路線四排座位則由320元調漲為350元，調幅約9％，三排座位票價由原本350元調漲至390元，調幅約11％；國光客運指出，此次調價是為反映營運成本變動，且調整後票價仍低於公路局核定的最高收費標準。

除了站點搬遷與票價變動外，國光客運近來也針對多條營運路線進行縮編調整。自2025年8月底起，該公司因長期虧損問題，向交通部公路局提出多項停駛申請，首波停駛範圍涵蓋高雄與屏東地區的6條南部路線。

緊接著在9月8日，國光再進一步停駛包含臺北至高雄、臺北至台南、桃園至高雄及台中往返高屏地區等8條中長途國道路線，累計已有14條路線正式終止營運。對於這波大規模停駛，公路主管機關協調由其他業者接手，例如統聯客運、高雄客運與屏東客運等，以維持乘客交通權益不中斷。

公路局進一步指出，國光客運目前尚有6條中南部路線的停駛申請仍在審議中，將依照乘車需求與路線功能性綜合考量，審慎決定是否核准。整體而言，除朝馬站搬遷與票價調整外，國光客運正因應市場環境與營運挑戰，持續進行路線整合與服務優化，未來布局方向備受關注。

