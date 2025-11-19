國光獎章得主爆「兩岸通吃」 藍議員憂統戰、陳其邁下令徹查

陳麗娜指選手違規參賽，恐損國家形象。（翻攝自高雄議會直播）

高雄市多名運動選手與教練遭爆料「兩岸通吃」，一邊領取高額獎金甚至國光獎章等國家榮譽，另一邊卻赴中國參加僅限「中華人民共和國公民」才能參與的全國性賽事，疑違反我國規定，並引發統戰滲透疑慮。國民黨高雄市議員陳麗娜今（19日）在總質詢時揭露此情況，市長陳其邁答詢時強調「這是基本價值」，已指示相關單位立即清查所有涉案人士資格、必要時將停權並追回獎金，並將全案通報中央。

陳麗娜質詢時指出，多名高雄籍滑輪、溜冰選手及教練近年赴中國參加全國性比賽，包括「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」、「全國運動會」等，部分選手甚至曾領取過高雄市府頒發的運動獎金或國光獎章。陳麗娜質疑，依據中國規定，參加全國性賽事需具備中國公民身分或相關居住證及社保紀錄，她擔憂這些選手的身分認同混淆，恐損害中華民國國家形象，並涉及統戰及滲透疑慮。

陳麗娜進一步指出，問題已不限於選手個別行為，而是有A級與C級教練集體帶隊赴中，仲介選手與裁判，甚至有教練在當地擔任總教練。這些人過去是高雄多年培育的運動人才，領取優渥的獎金，卻轉身參與對岸的全國性活動。她強調，我國體育部已明文規定，我國體育人士不得參與中方主辦的全國性體育活動，選手不能「兩邊都要」，這關乎國家價值與體育制度。

對此爭議，陳其邁答詢時態度強硬，強調「台灣選手代表台灣，這是基本價值」，他已指示運動發展局在最短時間內全面清查所有涉案教練與選手的身分資格、是否違反中央規範，若查證屬實，將依法撤銷其資格、停止其權利，並追回已發放的獎金。運動發展局長侯尊堯則表示，已掌握幾位在中國教學的高雄籍教練名單。陳其邁承諾，市府將依法行政、透明處理，並將全案通報體育部、陸委會及單項協會。





