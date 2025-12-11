國光獎章頒出1.6億獎金 陳冠伶獨得12面最風光

運動部今天(11日)舉行「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，總計頒發超過新台幣1.6億元國光獎助學金與教練獎金。今年最大亮點包括舉重選手陳冠伶一舉拿下12面國光體育獎章、數量居所有選手之冠；射箭女將李采璇則以330萬元成為本屆個人獎助學金最高得主。

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，表揚在2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會、第32屆萊茵魯爾世界大學運動會、第12屆成都世界運動會等在內共55項綜合及單項國際運動賽事表現優異之選手及教練，總計747人次(選手450人)及教練1人獲頒國光體育獎章，並頒發1億6,447萬5,000元國光獎助學金及教練獎金；另獲選運動科學研究成果優等1件、甲等4件、佳作14件，共計19件科研成果，也於典禮上頒發獎座。

其中，射箭女將李采璇以「2025世錦賽女子團體金牌」獲300萬元、「2025德國萊茵魯爾世大運女子團體銀牌」獲30萬元，合計330萬元，是本屆個人最高獎助學金。她坦言相當意外。李采璇：『(原音)真的喔？我有點驚訝，就是會好好規劃，沒有想到。』



射箭女子團體(左起)邱意晴、李采璇、許芯慈今年奪得世錦賽金牌，獎金豐碩，其中李采璇還拿下一面世大運女子團體銀牌，共進帳330萬，成為本屆國光獎章獎助學金最高得主。(江昭倫 攝)

女子舉重新星陳冠伶今年表現亮眼，一次抱回12面國光獎章，數量高居全場第一。她透露，連運動部長李洋都打趣說她似乎已超越他的獎牌數。陳冠伶：『(原音)剛剛一到這邊才知道有12面，部長有跟我在旁邊一直講說，我好像已經超過他的獎牌數。因為接下來青年賽事場有了，就是專心準備亞運，就是要努力，因為競爭對手她們都蠻厲害的。』

今年團體獎助學金方面，2025年IDBF第17屆世界龍舟錦標賽獲頒2,385萬元，成為本屆焦點團隊。

拳擊選手黃筱雯、陳念琴也到場領獎，兩人對本季表現感到滿意，並表示今年主要以密集參與國際賽、以賽代訓的方式備戰2026名古屋亞運。她們也透露，領獎時本想鼓動李洋部長一起跳舞，但部長害羞不敢跟著「一起嗨」。

「台灣蝶王」王冠閎替自己今年的成績打了80分，也喊出2026亞運目標直指金牌，會持續全力備戰。他也分享，這是李洋上任運動部長後兩人的首次見面，「感覺是最親密的部長」，穿起西裝很帥，談吐還是一樣優秀。

運動部長李洋致詞時則表示，今年他從「領獎者」變成「頒獎者」，象徵承先啟後，期盼台灣選手能在奧運與國際舞台持續發光。運動部未來也將持續強化運動環境，用運動壯大台灣，並期待明年有更多選手榮獲國光體育獎章。(編輯：許嘉芫)



運動部長李洋(中)今年從「領獎人」變成「頒獎人」，頒發國光獎章給兩位拳擊女將黃筱雯(左)、陳念琴(右)。(江昭倫 攝)