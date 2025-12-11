國光獎章頒獎 發出1.64億

運動部長李洋（左2）11日頒發二等一級國光體育獎章給射箭選手邱意晴（左）、許芯慈（右）與李采璇（右2）。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵11日舉行頒獎典禮，總計發出1億6447萬5000元獎金，這是運動部成立後首度舉辦。今年最大亮點包括舉重選手陳冠伶一舉拿下12面國光體育獎章、數量居所有選手之冠；射箭女將李采璇則以330萬元成為本屆個人獎助學金最高得主。

114年國光體育獎章獲獎選手共計747人次、國光體育獎章獲獎教練共計1人次，並頒發1億6447萬5000元國光獎助學金及教練獎金；另，運動科學研究獎勵著作共計19件著作，也於典禮上頒發獎座。

運動部長李洋在致詞時笑說，上屆自己是領獎人，今年變成頒獎人，感覺真的非常奇妙，「不過這也表示體育就是這樣承先啟後的傳下去，讓運動成為台灣的榮耀。」

李洋提到，今年有德國世大運、成都世運會，每個選手都表現得非常出色，而且也有許多青少年賽事都有好成績，代表運動員一路都有接上，不至於出現斷層。

其中，年僅20歲的舉重新星陳冠伶，憑藉去年的世界青年錦標賽、世界錦標賽及今年的亞洲錦標賽繳出亮眼表現，一舉斬獲最多的12面國光體育獎章，頻頻被運動部長李洋掛上獎牌也變成全場焦點。

舉重女將陳冠伶（右）在多個國際賽事表現亮眼，獲頒12面國光獎章。 （中央社）

另外，射箭女將李采璇以「2025世錦賽女子團體金牌」獲300萬元、「2025德國萊茵魯爾世大運女子團體銀牌」獲30萬元，合計330萬元，是本屆個人最高獎助學金。她坦言相當意外，她表示，會好好規劃。

而拿到今年世界拳擊聯盟世錦賽金牌的黃筱雯，獲得二等一級、國光獎金300萬元；她受訪說，之前舉辦典禮時的場地都比較小，但今年場地變大、觀禮人也變多了，感覺非常豪華。