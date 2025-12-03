「國光獎章」排除身障選手惹議 葛如鈞：同樣為國爭光為何差別對待？

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院教育及文化委員會今(3)日邀請運動部副部長黃啟煌針對如何落實並持續精進運動平權等業務進行專案報告並備質詢。國民黨立委葛如鈞聚焦「運動平權」議題，直指帕拉林匹克運動會（帕運）及亞帕運等身障運動員的獎勵待遇遠不及一般奧運選手，批評現行制度「嚴重違背運動平權精神」。

葛如鈞嚴正質疑，「難道帕運選手就不是運動員嗎？為國爭光的價值為何被分級？」(圖／國會頻道)

根據現行《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌選手可獲 2,000 萬元獎金及國光一等一級獎章；然而帕運金牌僅有 600 萬元，且無任何獎章。亞運金牌可獲 300 萬與國光獎章，亞帕運金牌卻僅 90 萬，同樣沒有獎章。葛如鈞嚴正質疑，「難道帕運選手就不是運動員嗎？為國爭光的價值為何被分級？」

葛如鈞指出，既然運動部已設立「適應運動司」，就應正視身障選手的努力與貢獻。(圖／國會頻道)

葛如鈞指出，既然運動部已設立「適應運動司」，就應正視身障選手的努力與貢獻。他要求運動部三個月內提出完整報告，研議將帕運、聽奧等選手納入國光獎章制度，盼能在明年亞帕運前完成制度調整。運動部次長黃啟煌允諾將提出規劃方向並進行相關研究。

除了獎勵制度，葛如鈞也關注救生員人力長期不足問題，反映部分泳池因缺人而封閉水道。他指出，監察院112年已提出調查報告，但問題兩年來仍未改善。他建議運動部應增加公辦檢定場次，協助民間補足人力，同時導入AI防溺系統提升安全。目前運動部僅補助3處泳池，他呼籲應提高經費擴大推動。黃啟煌回應表示，將朝增加AI設備補助方向努力。

在運動資料治理方面，葛如鈞提醒，過去體育署標案委辦賽事的資料多由外部單位掌握，政府應建立資料保存與管理機制。他強調：「Public money, public knowledge——公眾的錢，資訊就應回到公眾手中。」運動資料是未來體育政策的根基，運動部應在運產中心架構下完善資料治理。

葛如鈞並具體建議，對於過去未獲獎章的帕運及聽奧得牌選手，也應研議「回溯補發獎章」的可能性。運動部已回應將納入研究。葛如鈞強調，運動平權不是口號，制度改革必須兌現，他將持續監督運動部確保所有為國爭光的選手，都能受到平等對待與完整尊重。

