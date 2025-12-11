國光獎》橫掃12獎牌 陳冠伶拚登奧運殿堂

國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮11日舉行，運動部長李洋（中）頒獎給拳擊好手黃筱雯（左）及陳念琴（右）。（范揚光攝）

國中時「棄籃從舉」，20歲舉重女將陳冠伶小小的身體有著大大的夢想，期待以學姐郭婞淳為榜樣持續學習、進步，讓自己登上奧運不是夢。

陳冠伶來自新竹縣芎林地區，從籃球開始體育路，國二下學期練球時校長看到她五五身，加上打球下半身比較有力，是適合練舉重的人才，和教練挖掘她到舉重發展，練一年多就在全中運舉出金牌，回憶踏入舉重的世界，陳冠伶說：「從籃球團隊運動轉練個人項目舉重，一開始並沒多想，就是聽著教練對自己在全中運奪金的期許練習，只要能贏別人、有好成績就很有成就感。而且我好勝心很強，練舉重身邊男子選手居多，訓練時他們做多少重量，我也會努力跟進。」

陳冠伶笑說自己的身高從國中到現在就是153公分，目前在國際賽代表作是2024年西班牙世界青年舉重錦標賽，破3項世界紀錄，於抓舉、挺舉和總和勇奪3面金牌，以及今年亞錦賽女子55公斤級進帳3面銀牌，而她剛接觸舉重時，是「舉重女神」郭婞淳拿下東京奧運金牌，也很佩服郭婞淳與傷共存、持續訓練並在國際賽有好成績，「自己原本可能沒法想像也有機會進軍奧運，甚至是有機會更接近奧運，也覺得奧運的目標不是白日夢。」

陳冠伶在114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮獲得12面獎章，和以今年世錦賽反曲弓女團金牌、世大運射箭反曲弓女團銀牌獲得330萬獎助學金的射箭好手李采璇，可以說是今年典禮最風光的兩位選手，一同出席拳擊女將陳念琴、黃筱雯也對於台灣體育有更多年輕好手嶄露頭角開心，期待未來有更多在國際賽發光的台灣運動員。