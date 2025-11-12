國光生技前三季每股虧1.09元 拚明年轉盈
[NOWnews今日新聞] 國光生技定調今年為「打底年」，前三季財報今（12）日董事會通過，營收6.56億元、虧損4.6億元，每股虧損1.09元。國光生技表示，前三季努力已逐步進入收成期，前三季遞延的營收將在第四季營收數字充分顯現。
國光生技前三季營業收入6億5,603萬元、營業毛損8,097萬元、營業損失5億3,183萬元、稅前淨損5億3,054萬、歸屬母公司業主淨損4億6,030萬元、每股損失1.09元。
國光表示，由於出貨時程依據客戶因應市場需求變動，導致本季主要營收遞延到次季認列，前三季財報數字較去年同期低；今年持續接獲國際合作生產訂單及新技術平台建置需求，年底完成產線調整及基礎建置後，明年隨著國際訂單成長及南半球市場拓展，將進入國光生技第二階段成長期。
國光生技表示，今年是國光生技強化生產及基礎建置的打底年，已陸續完成流感疫苗廠巴西GMP認證，為國光流感疫苗進入南半球市場預做準備。潭子細胞培養廠也順利取得泰國GMP認證，為腸病毒疫苗插旗東南亞市場再邁進重要一步。
另外，國光流感疫苗、破傷風疫苗及腸病毒疫苗列入WHO疫苗產品清單，打入WHO防疫供應鏈對台灣十分有意義，將藉此機會加強國際市場連結及國際化腳步，這也是國光身為國產疫苗廠為台灣及全球防疫貢獻心力。
2026年將可見國光營運漸入佳境，根據法人預估，由於國際合作生產訂單倍增，出貨量將顯著提升；國光流感疫苗佈局南半球市場，有利於毛利率提升，再加上由國光生產的腸病毒疫苗東南亞佈局首個重點市場─越南，依據藥證申請時程，可望在2026年底上市，這些成果將一一轉化為營收數字，達成國光生技轉虧為盈的目標。
