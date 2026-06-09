國光生技攜賽諾菲 新產線20個月獲美國藥證

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲國光生技與賽諾菲合作產品新增第二條產線，團隊在短短一年內完成製程確效PPQ，並在20個月內順利取得美國FDA藥證。（圖／截自國光生技Facebook粉絲專頁 ）

[NOWNEWS今日新聞] 國光生技昨（9）日宣布，新增第二條產線通過GMP查廠，取得美國藥證，創下短時間取證紀錄。該產線為賽諾菲因市場銷量好而新增產線；創下合作專案快速取證的重要里程碑。

賽諾菲在今年六月初接獲美國FDA通知，國光生技新增第二條產線通過GMP查廠，正式取得美國藥證。回顧新增產線專案，緣於賽諾菲產品銷售量在美國、英國市場持續成長，提出新增產線及提升產能的需求，希望原先在國光潭子廠區第一條充填線生產的產品，再開出第二條產線，供應美國市場。

廣告 廣告

產能倍增專案在2024年9月下旬啟動，一年內完成新產線製程確效PPQ，20個月內拿到美國FDA藥證，創下短時間取證的新紀錄，也是雙方合作的重要里程碑。此一合作模式不僅反映雙方長期建立的夥伴關係，也彰顯國光在國際供應鏈中的關鍵角色。國光生技新增產線20個月取得美國FDA藥證 創短時間取證新紀錄

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

國光生技第三條擴充產線通過查廠 首要任務生產今年流感疫苗

國光生技腸病毒疫苗取得澳門藥證 瞄準港澳經濟特區珠三角

金融界力挺超額認購150% 國光生技簽45億元聯貸案