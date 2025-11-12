國光生技：第3季營收遞延致擴大虧損 第4季可望回升

（中央社記者何秀玲台北12日電）國光生技公告今年前3季財報，營收為新台幣6.56億元，歸屬於母公司業主淨損為4.6億元，較去年同期淨損1.94億元擴大，每股稅後虧損1.09元。國光生技表示，出貨時程依據客戶因應市場需求變動，導致第3季主要營收將遞延到第4季認列。

國光生技今天透過新聞稿指出，今年前3季營運已逐步進入收成期，前3季遞延營收將在第4季營收數字顯現；今年也持續接獲國際合作生產訂單及新技術平台建置需求，今年底完成產線調整及基礎建置後，明年隨著國際訂單成長及南半球市場拓展，將進入國光生技第二階段成長期。

國光生技表示，今年是強化生產及基礎建置的打底年，已陸續完成流感疫苗廠巴西GMP認證，為國光流感疫苗進入南半球市場預做準備；另外，潭子細胞培養廠也取得泰國GMP認證，為腸病毒疫苗插旗東南亞市場邁進一步。

此外，國光生技董事長詹啟賢今天出席經濟日報2025年生技論壇，他以「國家安全與醫藥產業韌性」為題發表演講。

他表示，爆發全球重大疫情時，台灣需要有疫苗自製能力，否則疫苗仰賴進口將危及國安；從H1N1新流感疫情到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，疫苗先進國的研發成果及有限的生產量能下，都優先供應當地，導致疫情期間，台灣採購國際疫苗供貨情況難以掌握，加上國際運輸量能緊縮，以及國際政治情勢影響，都使台灣取得疫苗速度偏慢，凸顯國安（防疫）韌性不足。

他說，產業必須先立足台灣，才有機會往外發展，以國光生技來說，2020年內銷營收占6成以上，到2022年起逆轉為外銷占逾6成，目前國光生技市場已擴展至美國、中國、日本、東南亞、歐洲、東歐等。

他也指出，今年世界衛生組織（WHO）9月公布全疫苗產品清單，國光流感疫苗、破傷風疫苗及安特羅腸病毒疫苗均入列。此為WHO為強化國家及區域防疫能力，提供給各國的採購清單，顯示國光生技已加入全球防疫供應鏈，加速國際化腳步。（編輯：潘羿菁）1141112