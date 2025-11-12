國光生第三季虧損縮小 腸病毒疫苗預計2026年底越南上市

國光生技今日召開董事會通過前三季財報，表示由於出貨時程依據客戶因應市場需求變動，導致本季主要營收遞延到次季認列，前三季財報數字較去年同期低。（圖片來源／信傳媒資料庫）

國光生技(4142)今日召開董事會通過前三季財報，由於出貨時程依據客戶因應市場需求變動，導致本季主要營收遞延到次季認列，前三季財報數字較去年同期低。不過，今年持續接獲國際合作生產訂單及新技術平台建置需求，年底完成產線調整及基礎建置後，明年隨著國際訂單成長及南半球市場拓展，將進入國光生技第二階段成長期。

廣告 廣告

根據公開資訊觀測站公告，國光生技董事會通過財報前三季營收6.56億元，1月1日累計至本期止基本每股盈餘-1.09元。第一季和第二季單季都虧0.5元以上，第三季單季虧損0.04元，期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,725,772。

第三季營收，依據客戶因應市場需求變動

國光生技表示，由於國際合作生產訂單倍增，因應新的產線建置及測試生產需求，今年部分產線產能必須釋出提供試運轉，不過，今年前三季的努力已逐步進入收成期，前三季遞延的營收將在第四季營收數字充分顯現。

國光生技強調，今年是國光生技強化生產及基礎建置的打底年，已陸續完成流0.感疫苗廠巴西GMP認證，為國光流感疫苗進入南半球市場預做準備；另外，潭子細胞培養廠也順利取得泰國GMP認證，為腸病毒疫苗插旗東南亞市場再邁進重要一步。

流感疫苗入WHO清單，加強國際市場連結

而國光流感疫苗、破傷風疫苗及腸病毒疫苗列入WHO疫苗產品清單，打入WHO防疫供應鏈對台灣十分有意義，將藉此機會加強國際市場連結及國際化腳步，這也是國光身為國產疫苗廠為台灣及全球防疫貢獻心力。

2026年將可見國光營運漸入佳境，根據法人預估，由於國際合作生產訂單倍增，出貨量將顯著提升；國光流感疫苗佈局南半球市場，有利於毛利率提升，再加上由國光生產的腸病毒疫苗東南亞佈局首個重點市場─越南，依據藥證申請時程，可望在2026年底上市，這些成果將一一轉化為營收數字，達成國光生技轉虧為盈的目標。

(原始連結)





更多信傳媒報導

首批普發入帳中！四種情況「直接入帳族」今天看不到一萬元

2026大選》陳亭妃坐鎮台南由幕僚完成登記 自許「最強母雞」對抗藍白合

巴菲特發表隱退信 將加速移轉1490億美元財產給子女基金會

