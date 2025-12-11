國光體育獎章獎助金逾1.6億 射箭選手李采璇獲單年330萬

不是畫面重播，是運動部長李洋，一連頒了12面國光體育獎章給舉重新秀陳冠伶。

舉重選手陳冠伶表示，「李洋跟我在旁邊有一直說，我好像已經超過他的獎牌數，接下來青年的賽事沒有了，就是專心準備亞運。」

亞青錦、亞錦和世錦拿下12面獎牌，20歲的陳冠伶成為今年的國光獎章之冠，獎助學金共315萬元。21歲的射箭選手李采璇，以世錦女團金牌和世大運銀牌共330萬元獎助學金，勇奪本屆年度獎金王。

射箭反曲弓選手李采璇受訪時表示，「真的假的？哇，現在才知道這件事，我有點驚訝，會好好的規劃。」

年輕選手在國際賽場展現實力，今年WB拳擊年終賽金牌，獲國光獎章的陳念琴笑說是來追星的。

拳擊選手陳念琴稱道，「就是以一種大學姐前輩的那種心態，哇，新秀現在越來越起來，然後我們就覺得非常的感動，就是台灣的體育就是一代接一代。」

國光獎章總結今年成果，在WB拳擊世錦賽摘金的黃筱雯說，今年挑戰還是不少；世大運銀牌的台灣蝶王王冠閎，給自己打了80分。

拳擊選手黃筱雯認為，「今年這個比賽比較密集的狀況下，去做一些比賽跟訓練的這個節奏，我們都還在適應，我覺得多參賽比賽，對於可能明年的準備也是一個不錯的狀態這樣。」

游泳選手王冠閎則說道，「明年就是亞運會了嗎？所以最大目標就是金牌，因為上一屆是銀牌嘛。」

747人次的選手獲獎，李洋一一頒發，黃筱雯上台時還邀他跳舞慶祝，但被拒絕，王冠閎更說這是李洋接部長後，自己第一次看他穿西裝，感覺越來越帥氣。