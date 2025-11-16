梁云菲診斷出「前額葉失能」 親曝病況：整個人停機、被掏空
【緯來新聞網】自節目《國光幫幫忙》出道的「國光女神」梁云菲（Nana），以大方率真的形象受到關注。近日她首度坦白談及近況，透露經由專業檢測後確認「前額葉失能」處於非典型憂鬱症的鬱期，直言「一個字，慘」，梁云菲分享病程並正向地和自己喊話「發現了問題，就要去面對」。
梁云菲診斷出「前額葉失能」。（圖／翻攝IG）
梁云菲說，這3個月來常感到彷彿靈魂被抽離般的空洞感，「有時整個人像停機一樣，不知道自己在幹嘛」。她表示，生活中除了吃飯，其餘大部分時間都是「躺在床上，完全無法行動」。
即便偶爾仍能出席聚會、與朋友互動，看似如常地笑著說話，但她坦言那股被榨乾的感覺隨之而來，「其實沒有什麼悲傷的事，卻完全感受不到情緒波動」，連簡單的工作、回覆訊息都變得吃力，甚至會選擇逃避。
梁云菲診斷出「前額葉失能」。（圖／翻攝IG）
在醫師建議下，她接受近紅外線腦血流檢查（NIRS），藉由語言流暢度測試，檢視前額葉皮質的活性。她說明，這個腦區掌管情緒、專注力與行為調控，但檢查結果顯示她的腦波初期雖有反應，卻迅速下滑至低活化區域。
數據方面，梁云菲的前額葉整體活化量為14.8，屬於重度憂鬱的中間值範圍，與精神科醫師所診斷的「非典型憂鬱症鬱期」一致。她說，看到圖表後才驚覺這不是單純疲憊或懶惰，而是「前額葉真的失能，原來我已經這樣好幾個月了」。
她也呼籲，憂鬱不總是顯而易見，「有時候不是情緒低落，而是整個人處於無感狀態，像是空轉、感覺被掏空」，強調應該正視這樣的心理狀態，「既然發現了問題，就要去面對、接受每個階段的自己」。
「國光女神」梁云菲驚傳送醫急救 IG親報平安「病況曝光」
即時中心／綜合報導「國光女神」梁云菲今（17）日上午驚傳輕生獲救！他在社群發文透露目前無大礙，正住院觀察中，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」民視 ・ 2 小時前
國光女神梁云菲驚傳輕生獲救！吐心聲「活得很辛苦」 撿回已放棄的命
梁云菲昔日從《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，深受觀眾喜愛，近來梁云菲轉職成為一名藝術家，不時會在社群中分享作品，如今傳出輕生獲救，目前住院觀察中，她吐露被救活心聲，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
國光女神梁云菲驚傳輕生獲救 IG限動報平安
34歲女星梁云菲在綜藝節目《國光幫幫忙》擔任國光女神出道，一早驚傳輕生獲救，目前人在醫院觀察中，昨晚透過IG限時動態報平安。獲救後，梁云菲親上IG報平安，她表示目前無性命大礙住院觀察中，對於歷經生死一瞬間，她說：「自殺未遂，或許還活著，是我的人生還有使命吧。」自由時報 ・ 3 小時前
「國光女神」梁云菲輕生送醫 獲救後曬照吐心聲
前「國光女神」梁云菲（Nana）透露罹患「非典型憂鬱症：鬱期」，導致精神能量容易耗盡，嚴重影響日常生活，昨晚(15日)還在社群PO出躺在擔架上，被送往醫院的影片，不過未詳細說明始末，稍早，她坦承是因為輕生送醫，獲救後仍在醫院觀察中，但已經暫無大礙。中時新聞網 ・ 3 小時前
女星「前額葉失能」罹患非典型憂鬱 自曝病況虛弱送醫
前「國光女神」梁云菲（Nana）近年淡出幕前，仍會透過社群與粉絲互動，不過近來傳來壞消息，就醫被診斷出罹患「非典型憂鬱症：鬱期」，加上前額葉活化程度偏低，導致精神能量容易耗盡，已經嚴重影響日常生活，她在社群坦白病況之後，16日送醫畫面曝光後，讓許多粉絲相當心疼不捨。中時新聞網 ・ 4 小時前
才曝罹患前額葉失能！梁云菲自爆「輕生獲救」送醫住院中
梁云菲14日才發文透露，最近總有種被抽空的感覺，「大概有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態。」她透露每天除了吃飯之外，其他時刻幾乎就是「躺在床上，什麼都做不了，其他時間像是個廢人」，即便可以跟朋友出去聚會，但總是很快就感到能量耗盡。「沒有特別讓...CTWANT ・ 3 小時前
梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生
「國光女神」梁云菲輕生獲救，目前住院觀察中，今（17）日透過社群平台報平安，感嘆「或許還活著，是我的人生還有使命吧」。事實上，她罹患憂鬱症多年，近年幾乎淡出演藝圈，今年6月更坦承戶頭存款只剩5千元，甚至寧願賣掉名牌包，也不願放棄創作夢想，生活過得相當辛苦。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
梁云菲「前額葉失能」曝病況 嘆躺床3個月：什麼都做不了
女星梁云菲過去參與節目《國光幫幫忙》出道，憑藉亮麗外型與火辣身材被稱為「國光女神」。14日她發文透露近來被醫師診斷為「非典型憂鬱症鬱期」，且前額葉活化程度偏低，感嘆已將近3個月每天大半時間，除了進食外都只能躺在床上「像個廢人」，即使是社交、回覆廠商訊息、處理簡單工作都覺得相當吃力，讓她驚覺情況嚴重，「沒想到竟然是前額葉失能」。中天新聞網 ・ 20 小時前