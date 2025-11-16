梁云菲診斷出「前額葉失能」 親曝病況：整個人停機、被掏空

【緯來新聞網】自節目《國光幫幫忙》出道的「國光女神」梁云菲（Nana），以大方率真的形象受到關注。近日她首度坦白談及近況，透露經由專業檢測後確認「前額葉失能」處於非典型憂鬱症的鬱期，直言「一個字，慘」，梁云菲分享病程並正向地和自己喊話「發現了問題，就要去面對」。

梁云菲診斷出「前額葉失能」。（圖／翻攝IG）

梁云菲說，這3個月來常感到彷彿靈魂被抽離般的空洞感，「有時整個人像停機一樣，不知道自己在幹嘛」。她表示，生活中除了吃飯，其餘大部分時間都是「躺在床上，完全無法行動」。



即便偶爾仍能出席聚會、與朋友互動，看似如常地笑著說話，但她坦言那股被榨乾的感覺隨之而來，「其實沒有什麼悲傷的事，卻完全感受不到情緒波動」，連簡單的工作、回覆訊息都變得吃力，甚至會選擇逃避。

廣告 廣告

梁云菲診斷出「前額葉失能」。（圖／翻攝IG）

在醫師建議下，她接受近紅外線腦血流檢查（NIRS），藉由語言流暢度測試，檢視前額葉皮質的活性。她說明，這個腦區掌管情緒、專注力與行為調控，但檢查結果顯示她的腦波初期雖有反應，卻迅速下滑至低活化區域。



數據方面，梁云菲的前額葉整體活化量為14.8，屬於重度憂鬱的中間值範圍，與精神科醫師所診斷的「非典型憂鬱症鬱期」一致。她說，看到圖表後才驚覺這不是單純疲憊或懶惰，而是「前額葉真的失能，原來我已經這樣好幾個月了」。



她也呼籲，憂鬱不總是顯而易見，「有時候不是情緒低落，而是整個人處於無感狀態，像是空轉、感覺被掏空」，強調應該正視這樣的心理狀態，「既然發現了問題，就要去面對、接受每個階段的自己」。

更多緯來新聞網報導

苗可麗、胡宇威領軍擺攤到大馬 禾浩辰成節目出包王

曝全台300萬租屋族心聲 曾莞婷買房喊：不想看房東臉色