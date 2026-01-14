國兒運響應「台中尚泳計畫」 推出寒假泳訓冬令營

寒假泳訓學習不中斷。

台中市政府除校園扎根游泳教育外，也結合社區運動設施擴大學童學習場域。市府運動局所推動「台中尚泳計畫」預計在今年投入逾6,000萬元，整合游泳教學資源、提升學習普及率；各國民暨兒童運動中心也將於今年寒假同步推出泳訓冬令營課程，從水域適應到游泳技能強化，讓孩子在假期中安心、快樂學游泳，銜接市府水域安全政策。

運動局表示，寒假冬令營加強水域課程規劃，包含泳池訓練營、初級游泳班及水中適應課程等，透過專業教練指導，以循序漸進、友善安全的方式，協助學童建立水域自信與正確觀念。

運動局指出，寒假加上春節連假將近，長達近30天的假期是孩子學習新技能與培養運動習慣的好時機。各國兒運除泳訓課程外，也同步規劃球類運動、動感舞蹈、科學探索營及熱門匹克球體驗等多元內容，讓孩子在運動中釋放精力、提升體能，遠離3C產品，度過充實又健康的寒假生活。

運動局說明，各場館冬令營課程各具特色，例如朝馬國運新增蛇板與跳床營隊，北區國運結合場館特色推出兩棲探索營，體驗潛水、浮潛及SUP；長春國兒運規劃5大主題營隊，大里國兒運提供全日營、科學營及游泳訓練營等多元選擇；潭子、西大墩、港區、豐原、清水及太平等場館，也推出多樣化主題課程，讓學童可依興趣自由參與。