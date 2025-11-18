國內再傳新生兒染腸病毒併發重症死亡！ 疾管署強調提高警覺「出現疑似症狀馬上就醫」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（18）日公布國內新增１例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。

中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。（圖／pexels）

疾管署強調，國內已進入腸病毒流行期，呼籲大人小孩皆應保持警覺；且疾管署提醒，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

疾管署表示，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，例如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，上週門急診就診計11,223人次，較前一週上升3.9%，達流行閾值，研判進入流行期；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型 。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例含9例死亡，以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。



