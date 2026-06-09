國內出現今年首例本土副傷寒確例

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疾病管制署公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部五十多歲男性，潛伏期無國內外旅遊史，於五月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫並採檢送驗確診副傷寒，個案住院八天已康復返家休養，感染源待釐清，接觸者均無症狀且檢驗均陰性。疾管署發言人曾淑慧表示，今年累計一例本土病例，與二○二四、二○二五年同期相當。

個案一名同住家人及七名職場接觸者皆無疑似症狀，已採集糞便檢體送驗，檢驗結果均為陰性。衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並衛教接觸者進行健康監測及落實飲食與手部衛生，以及督導落實職場營業衛生管理。

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依疾管署統計資料顯示，今年副傷寒確定病例累計一例本土病例。二○二二至今年本土累積病例數分別為六、二十六、三、○、一例，境外移入累積病例數分別為○、二、一、一、○例，其中二○二三至二○二五年境外移入病例感染國家分別為印度二例、印尼及柬埔寨各一例。

疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為一至十天，可傳染期為一至二週，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。疾管署呼籲民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。